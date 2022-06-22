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Dünya

Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi.

Saadet Firdevs Aparı   | 22.06.2022
Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi

Ankara

Afganistan Devlet Haber Ajansı, şiddetli depremde en az 1000 kişinin öldüğünü, 1500 kişinin yaralandığını bildirdi.

Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Mevlevi Şerafettin Müslim, hükümetin depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin Afgani (yaklaşık 1100 dolar), yaralananların ailelerine 50 bin Afgani ödeyeceğini söyledi.

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirmişti.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetmişti.

Pakistan'da bir kişi öldü

Öte yandan Pakistan merkezli Geo News televizyonundaki habere göre, Afganistan'da meydana gelen deprem Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde de hissedildi.

Deprem sebebiyle Pakistan'ın Lakki Marvat bölgesinde bir kişi odasının tavanının çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

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