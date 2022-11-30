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Dünya

Afganistan'da medresede meydana gelen patlamada 10 öğrenci hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetindeki bir medresede öğle namazı sırasında meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre en az 10 öğrenci hayatını kaybetti.

Bilal Güler   | 30.11.2022
Afganistan'da medresede meydana gelen patlamada 10 öğrenci hayatını kaybetti

Kabil

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, basına yaptığı açıklamada, Samangan vilayetinin merkez ilçesi Aybek'te bulunan Cihadiye Medresesi'nde öğle namazı sırasında patlama meydana geldiğini belirtti.

Takor, patlamada en az 10 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda öğrencinin yaralandığını duyurdu.

Olay yerine ilk yardım ekipleri gönderildi. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.



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