Dolar
32.18
Euro
34.93
Altın
2,351.85
ETH/USDT
3,923.30
BTC/USDT
68,700.00
BIST 100
10,608.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Eminönü Beyazıt Meydanı’nda protesto ediliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Af Örgütü: İsrail'in nisandaki 3 saldırısı yeni savaş suçu delilleri içeriyor

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in 16, 19 ve 20 Nisan'da Gazze'de düzenlediği ve 44 kişinin öldüğü saldırıların İsrail aleyhine yürütülen savaş suçları soruşturmaları için yeni deliller içerdiğini açıkladı.

Behlül Çetinkaya  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Af Örgütü: İsrail'in nisandaki 3 saldırısı yeni savaş suçu delilleri içeriyor

Londra

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in 16, 19 ve 20 Nisan'da Gazze'de düzenlediği ve 44 kişinin öldüğü saldırıların İsrail aleyhine yürütülen savaş suçları soruşturmaları için yeni deliller içerdiğini açıkladı.

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, İsrail'in, 16 Nisan'da El Megazi Mülteci Kampı'nda, 19 ve 20 Nisan'da da Refah'ta düzenlediği saldırılar sonucunda 44 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Saldırılara ilişkin, "7 aydır işgal altında bulunan Gazze'de İsrail'in işlediği savaş suçlarının yeni bir örneği." ifadesi kullanılan açıklamada, Af Örgütünün 159'u çocuk 270 kişinin öldüğü 16 İsrail saldırısına dair yaptığı incelemeyle ilgili, "Uluslararası Af Örgütü, sivillere yönelik doğrudan saldırılar veya ayrım gözetmeyen saldırıların yanı sıra diğer yasa dışı saldırılar ve sivil halkın toplu olarak cezalandırılması da dahil olmak üzere İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği savaş suçlarına ilişkin kanıtlar buldu." değerlendirmesi yapıldı.

El Megazi ve Refah'ta düzenlenen üç saldırıyla ilgili araştırmada, hayatta kalan 17 kişiyle görüşüldüğü, saldırının düzenlendiği yerlerde inceleme yapıldığı, saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntıları, yerel kaynaklardan elde edilen görüntüler ve uydu görüntülerinin incelendiği ifade edildi.

İncelemeler sonucunda saldırıların düzenlendiği üç noktanın içinde ve çevresinde askeri hedeflerin bulunmadığının tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, "Bu durum, bu saldırıların savaş suçu sayılan sivillere ve sivil unsurlara yönelik doğrudan saldırı olma endişesini artırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldırılarla ilgili tatmin edici açıklama yapmadığı ve saldırı öncesi bölgelerde yaşayan sivilleri uyarmadığı kaydedilen açıklamada, örgütün konuyla ilgili 7 Mayıs'ta İsrail otoritelerine sorular gönderdiği ancak cevap alınamadığı vurgulandı.

Üç katlı eve 220 kilogramlık bomba

Açıklamada, İsrail'in kullandığı mühimmata ilişkin bilgi de paylaşıldı. Buna göre El Megazi'de kullanılan bombanın İsrail dronlarından atılan hassas güdümlü füze olduğu belirtildi.

Refah'taki bir ailenin 3 katlı evine 19 Nisan'da atılan bombanın çatı ve üçüncü katı delip ikinci katta patladığı kaydedilen açıklamada, bu bombanın MPR 500 olarak isimlendirilen yaklaşık 220 kilogramlık bir bomba olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 20 Nisan'da yapılan saldırıyla ilgili yürütülen inceleme sonucunda 16'sı çocuk 20 kişinin ölümüne sebep olan bombanın bir savaş uçağından atıldığı bilgisi aktarıldı.

Uluslararası Af Örgütü Araştırma, Savunuculuk, Politikalar ve Kampanyalar Direktörü Erika Guevara-Rosas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, örgütün bulgularının önemine işaret etti.

Bulguların UCM Başsavcısı'nın yaptığı yakalama kararı başvurusu ve İsrail aleyhine sürdürülen savaş suçu soruşturmaları için önemli deliller olduğunu vurgulayan Guevara-Rosas, İsrail'in tüm çağrılara rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı.

Guevara-Rosas, "Belgelenen olaylar, İsrail ordusunun son 7 ayda uluslararası hukuku göz ardı ettiği, Filistinli sivilleri tam bir dokunulmazlık içinde öldürdüğü ve insan hayatını hiçe saydığının açık birer örneği." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki
Ağrı Dağı beyaza büründü
DMM "bazı illerde 112 Acil sağlık hizmetleri istasyonları kapatılacak" iddiasını yalanladı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu
Türk Dünyası Ulusal Bilimler Akademileri Birliği Genel Kurulu Ankara'da toplandı

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan İsrail'in Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki

Emine Erdoğan'dan İsrail'in Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki

İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45'e yükseldi

Af Örgütü: İsrail'in nisandaki 3 saldırısı yeni savaş suçu delilleri içeriyor

Filistin asıllı Rektör Ebu Sitte: İsrail, esasında Gazze'yi yaşanılmayacak bir bölgeye dönüştürmeyi hedeflemektedir

Filistin asıllı Rektör Ebu Sitte: İsrail, esasında Gazze'yi yaşanılmayacak bir bölgeye dönüştürmeyi hedeflemektedir
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ölen Gazzeliler, Refahlılar değil, ölen insanlık

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ölen Gazzeliler, Refahlılar değil, ölen insanlık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet