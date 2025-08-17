Dolar
40.83
Euro
47.73
Altın
3,334.77
ETH/USDT
4,474.80
BTC/USDT
117,689.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşması sonrası Tüpraş Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de hükümet karşıtı genel grev protestolarına 220 bin kişi katıldı

İsrail'de hükümetin Gazze kentini işgal kararından vazgeçmesi ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle tek günlük düzenlenen genel grev kapsamında Tel Aviv'in farklı bölgelerinde süren protestolara 220 bin kişinin katıldığı duyuruldu.

Burak Dağ  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
İsrail'de hükümet karşıtı genel grev protestolarına 220 bin kişi katıldı

Kudüs

İsrailli esir ailelerinin kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, başkent Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adı verilen alan ve çevresinde gün içinde yapılan protestolara katılımın haftalık protestoların çok üstünde olduğu belirtildi.

İsrail polisinin istatistiklerine yer verilen açıklamada, Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adı verilen alanda 150 bin kişinin bulunduğu ve Savidor Tren İstasyonu'ndan 70 bin civarında göstericinin de meydana doğru yürüdüğü ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal kararı sonrası Netanyahu hükümetinin derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması talebiyle haftanın ilk iş günü yapılan genel grevde halk, başta Tel Aviv olmak üzere pek çok kentte gösteriler düzenliyor.

İsrailli esir ailelerinin duyurduğu genel greve ülkenin önde gelen üniversiteleri, 75 yerel yönetim, bazı işçi sendikaları ile muhalefet partileri destek veriyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesi kararı almıştı.

İsrailli esir aileleri, Gazze kentinin işgal kararına tepki göstererek halka genel greve katılma çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sındırgı’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "yapay et" iddialarına yanıt verdi
Polis memuru, dolandırıcılık yöntemlerini kitap haline getirdi
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

İsrail'de hükümet karşıtı genel grev protestolarına 220 bin kişi katıldı

İsrail'de hükümet karşıtı genel grev protestolarına 220 bin kişi katıldı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan terör örgütü PKK/YPG'ye eleştiri: Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var

Gazze'de oyun oynarken bombaların iç organlarını deldiği küçük kız, tedavi edilmeyi bekliyor

İsrailliler Netanyahu'nun Gazze'yi işgal kararına karşı, esir takası anlaşması talebiyle genel greve gitti

İsrailliler Netanyahu'nun Gazze'yi işgal kararına karşı, esir takası anlaşması talebiyle genel greve gitti
İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze kentini işgal planını onayladı

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze kentini işgal planını onayladı
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 7 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 7 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet