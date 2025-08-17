Dolar
Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşması sonrası Tüpraş Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor.
Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze kentini işgal planını onayladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze kentini işgal planını onayladığı belirtildi.

Said Amori, Zeynep Tüfekci Gülay, Mehmet Nuri Uçar  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze kentini işgal planını onayladı

Kudüs/İstanbul

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Zamir'in ordu yetkilileriyle gerçekleştirdiği ve İsrail ordusunun esir ve kayıplardan sorumlu komutanı Nitzan Alon'un da katıldığı toplantıda Gazze'yi işgal etme planını onayladığı ifade edildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın planı 19 Ağustos'ta onaylayacağı, İsrail güvenlik kabinesinin de bu amaçla hafta sonu toplanacağı bilgisi verildi. 

Gazze'deki Filistinlilerin tahliye planının, talep üzerine ABD'ye de sunulacağı aktarıldı.

Plan doğrultusunda, "en az 2 hafta içinde Filistinlilerin kenti boşaltacağı ve ardından askeri bir operasyonla kente aşamalı olarak girileceği" kaydedildi. 

İsrail Kanal 12 televizyonu ise İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Gazze kentini işgal planını onayladığını ve planın hafta sonundan önce hükümet tarafından da onaylanacağını belirtti.

İsrail ordu radyosu, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Gazze kentinin işgal planını onaylamak üzere bugün Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya geleceğini duyurmuştu. 

Hamas: İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal ve saldırı planları yeni soykırım dalgasının habercisi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı'nın bugün Gazze kentini işgal planlarını onaylama ve askeri saldırıları hızlandırma niyeti, 100 binlerce Gazzelinin ve kente sığınanların kitlesel soykırıma ve zorla göç ettirilmesine yönelik yeni bir dalganın ilanı anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in söz konusu planlarının "büyük bir savaş suçu" anlamına geldiği ve bunun İsrail'in 22 aydır sürdürdüğü soykırımın bir parçası olduğu, ABD'nin de bu sürece destek sağladığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliği ve yetersizliğinin İsrail'in saldırgan tutumunu cesaretlendirdiği vurgulandı.

"Yardımlar vahşi bir planı örtbas etmeye yönelik aldatıcı bir hamle"

Gazze'ye insani yardım adı altında çadır gönderme girişimlerinin ise işgal güçlerinin hazırladığı vahşi bir planı örtbas etmeye yönelik aldatıcı bir hamle olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletlerin, bu adımları insan hakları ve insani standartlar açısından kabul edilemez bulduğuna dikkat çekildi.

Gazze'deki durumun Batı Şeria'daki işgaller ve yerleşimcilerin saldırılarından bağımsız olmadığı, günlük baskınlar, silahlı yerleşimci saldırıları ve mülkiyet tahribatının İsrail’in Filistinlileri topraklarından çıkarmaya ve kutsal mekanları Yahudileştirmeye yönelik stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Filistin halkını yerinden etme adımları "Büyük İsrail" hayaliyle bağlantılı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Filistin halkını yerinden etmeye yönelik adımlarının "Büyük İsrail" hayali ile bağlantılı olduğu, bu planın Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan ve Irak gibi ülkeleri de hedef aldığı vurgulandı.

Bu tehlikeye karşı Filistin halkının ve direniş güçlerinin desteklenmesi ve Arap-İslam ülkelerinin İsrail'in bu saldırgan projelerine karşı somut adımlar atması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu kritik dönemde ulusal bir duruş ve kapsamlı bir direniş stratejisinin hayata geçirilmesi, Filistin halkının toprağını ve kimliğini koruma mücadelesinin desteklenmesi talep edildi.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN da ordunun Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen askeri operasyonu hızlandırmaya hazırlandığını bildirmişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada Gazze kenti işgal edilecek, yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar düzenlenecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

