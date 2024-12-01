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Dünya

AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi Kallas, Gürcistan'daki AB yanlısı göstericilere destek verdi

Avrupa Birliği’nin (AB) yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze’nin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıkladı.

Melike Pala  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi Kallas, Gürcistan'daki AB yanlısı göstericilere destek verdi

Ankara

​​​​​​​Kallas, X hesabından, Gürcistan'da ülkenin AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınması kararına karşı düzenlenen protestolara ilişkin paylaşım yaptı.

AB'nin Gürcistan halkıyla dayanışmasını ifade eden Kallas, "Gürcistan halkının ve onların Avrupalı bir gelecek için yaptıkları tercihin yanındayız. Protestoculara yönelik şiddeti kınıyor ve iktidar partisinin Gürcistan'ın AB yolunda ilerlememesi ve ülkenin demokratik açıdan gerilemesi yönünde verdiği sinyallerden üzüntü duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Kallas, Gürcistan hükümetinin attığı bu adımın "AB açısından doğrudan sonuçlarının olacağı" konusunda uyardı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB'nin parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık." açıklamasında bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosu (AP), Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısı yapmış, muhalifler başta olmak üzere AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

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