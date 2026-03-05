OSD Başkanı Cengiz Eroldu, AB'nin "Made in EU" taslağını değerlendirdi
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, beklenen “Made in EU” tanımına Türkiye’nin Gümrük Birliği çerçevesinde belirlenen politika kapsamına dahil edilmesinin otomotiv sanayisi açısından memnuniyet verici bir gelişme olduğunu bildirdi.
Eroldu, AB’nin “Made in EU” taslağına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Birliği (AB) sanayisini güçlendirmek ve istihdam yaratmak amacıyla hazırladığı “Sanayi Hızlandırma Yasası” ile ilgili değerlendirmesinde yayımlanan taslağın, AB’nin sanayi politikasını daha stratejik ve rekabet odaklı bir çerçeveye taşırken uzun zamandır beklenen “Made in EU” tanımını da ortaya koyduğunu kaydetti.
Türkiye’nin Gümrük Birliği çerçevesinde belirlenen politika kapsamına dahil edilmesinin otomotiv sanayisi açısından memnuniyet verici bir gelişme olduğunu aktaran Eroldu, yasa tasarısının AB’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı veya Gümrük Birliği ilişkisi kurduğu ülkelerde üretilen içerikleri belirli koşullar altında “Made in EU” kapsamında değerlendirmesinin önemine vurgu yaptı.
Eroldu, bu yaklaşımın entegre tedarik zincirlerinin korunması açısından kritik bir adımı temsil ettiğini belirterek, “Taslak metinde, yoruma açık bazı hususlar bulunduğunu ve otomotiv ana sanayi açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken alanlar olabileceğini öngörüyoruz. Bu hususların, Ticaret Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız ile yakın işbirliği içerisinde, Avrupa Komisyonu teklifinin AB üye ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu’nda ele alınacağı süreçte açıklığa kavuşturulacağına inanıyoruz. Tasarının detaylı değerlendirilmesi ile birlikte tabloyu daha net olarak görebileceğiz.” ifadelerini kullandı.
"Kamu alımları konusunda atılacak adımlar önemli bir fırsat"
OSD Başkanı Eroldu, kamu alımları konusuna dikkati çekerek kamu alımlarında da benzer bir yaklaşımın öngörülmesiyle birlikte AB ile bu alanda bir anlaşma yapmamış ve karşılıklı erişimi garanti altına almamış üçüncü ülkeler açısından kamu ihalelerine erişimin sınırlandırılabileceğinin yasa tasarısında belirtildiğini bildirdi.
Eroldu, Türk otomotiv sanayisinin ihracatında önemli yeri olan kamu alımları konusunda atılacak adımların AB ile Türkiye arasındaki köklü işbirliğinin daha da kuvvetlenmesi bakımından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.
Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde gelişen güçlü üretim ve mühendislik entegrasyonunun ilerleyen dönemde daha da kuvvetlenmesinin her iki tarafın otomotiv sanayilerinin rekabetçiliği bakımından büyük önem taşıdığına işaret eden Eroldu, "Tasarının mevcut içeriği, kamu yönetimimiz ile özel sektörün eşgüdüm içinde yürüttüğü çalışmaların ve AB ile sürdürülen yapıcı diyaloğun somut bir sonucudur. Bugün geldiğimiz noktada, öncelikle tasarının detaylı değerlendirmesini yapmalı ve AB ile Türkiye arasındaki işbirliğini daha da kuvvetlendirecek bir yaklaşım ile yasalaşması için süreci yakinen takip etmeye ve girişimlerimizi sürdürmeye devam etmeliyiz." açıklamasında bulundu.