Eric Cantona'dan Mervan Barguti için tasarlanan formaya destek

Cantona, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformunda, 2002'deki Filistin Milli Takımı formasından ilham alınarak tasarlanan ve üzerinde "Mervan'a Özgürlük" yazılı formayla fotoğrafını paylaştı.

Tutuklandığı sırada milletvekili olan Mervan Barguti’yi İsrail'in 2002'de hapse attığı hatırlatılarak "Barguti, uluslararası hukuk uzmanlarının kusurlu ve yasadışı olarak eleştirdiği bir davanın ardından, tanımadığı bir mahkeme tarafından mahkum edildi. Nelson Mandela gibi, onun özgürlük mücadelesi de koca bir ulusun mücadelesini simgeler hale geldi ve yine Mandela gibi o da, sporun insanları birleştirme gücüne inanan tutkulu bir futbol taraftarıdır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "Mervan, tutuklanışından bu yana yedinci kez, çocuklarıyla birlikte bir Dünya Kupası'nı daha izleme şansını kaçıracak. Onun onuruna, esir alındığı yıl 2002'deki Filistin Milli Takımı'nın formasından ilham alan yeni bir 'Mervan'a Özgürlük' futbol forması tasarladık. Bu, bir formadan daha fazlasıdır. Futbolun gerçekte neyi temsil ettiğinin bir hatırlatıcısıdır: birlik, adalet, özgürlük, dürüstlük, direnç ve pes etmeyi reddetmek." denildi.