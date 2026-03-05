Dolar
Dünya

AB ve KİK üyesi ülkeler, İran'ın bölge ülkelerine saldırılarını kınadı

Avrupa Birliği (AB) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
AB ve KİK üyesi ülkeler, İran'ın bölge ülkelerine saldırılarını kınadı

İstanbul

AB dışişleri bakanları ve KİK ülkelerinin düzenlediği olağanüstü çevrim içi toplantının ardından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarının bölgesel ve küresel güvenliği tehdit ettiği belirtilerek, saldırılar kınandı.

İran'a saldırıları durdurması için çağrı yapılan açıklamada, "Bakanlar, saldırılardan önce AB ve üye ülkeleri ile KİK üyeleri tarafından yürütülen kapsamlı diplomatik çabaların yanı sıra KİK topraklarının İran'a karşı saldırı başlatmak için kullanılmayacağına dair taahhüdünü vurguladı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, tarafların İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek ve "bölge ile ötesinin güvenliğini tehdit eden her türlü teknolojinin üretimini ve yayılmasını durdurmak" için kalıcı çözüm getirmek amacıyla ortak diplomatik çabalarda bulunma konusunda anlaştığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi uyarınca KİK ülkelerinin İran'a karşılık verme hakkına sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Bakanlar, uluslararası barış ile güvenliği yeniden tesis etme ve sürdürme konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğunu hatırlattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Hürmüz ve Babülmendep boğazları dahil bölgesel hava sahası, deniz yolları ve seyrüsefer özgürlüğünün korunması, tedarik zincirlerinin güvenliği ve küresel enerji piyasalarının istikrarının önemli olduğu belirtildi.

Kritik su yollarının korunması ve tedarik zincirinde yaşanan aksamaları azaltmak için AB'nin Aspides ve Atalanta deniz misyonlarının önemli olduğu ifade edilen açıklamada, Körfez'in güvenliği ve istikrarının küresel ekonominin istikrarı için "temel direk" anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Körfez'in güvenliği ve istikrarının Avrupa ve dünyanın güvenliğiyle yakından bağlantılı olduğu vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

