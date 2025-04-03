ABD'nin Los Angeles kentinde ocak ayında başlayan yangınlarda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
ABD'nin Los Angeles kentinde ocak ayında başlayan ve binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan orman yangınlarından geriye kalan enkazda bir kişinin daha cesedine ulaşılırken, ölenlerin sayısı 30 oldu.
Ankara
Los Angeles'ta ekipler, yangından geriye kalan enkazlar arasında insan cesedi olduğuna dair ihbar üzerine harekete geçti.
Yapılan incelemelerin ardından ekipler enkazda tespit edilen kalıntıları Adli Tıp Kurumuna iletti.
Adli Tıp Kurumu, enkazdan elde edilen kalıntıların kimliği tespit edilemeyen bir kadına ait olduğunu duyurdu.
Böylece 7 Ocak'ta başlayan ve binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükselmiş oldu.
Los Angeles yangınları
Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarının neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Yangınlarda binlerce dönüm alan kül oldu.
Öte yandan, Castaic Gölü çevresinde 23 Ocak'ta çıkan yeni yangın, 4 bin hektardan daha geniş bir alana yayıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.