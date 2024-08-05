Dolar
33.34
Euro
36.59
Altın
2,436.50
ETH/USDT
2,359.40
BTC/USDT
52,650.00
BIST 100
9,733.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşuyor Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa ekibi Lille ile oynayacakları maç öncesi son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapıyor
logo
Dünya

ABD'nin hava saldırıları için İsrail'e yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombalarını göndereceği iddia edildi

ABD yönetiminin, İsrail'e hava saldırılarında kullanması için yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombalarını göndermeyi onayladığı ileri sürüldü.

Mehmet Alaca  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
ABD'nin hava saldırıları için İsrail'e yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombalarını göndereceği iddia edildi

Ankara

"Israel Hayom" gazetesinin haberine göre, temmuz ayı sonlarında ABD'ye ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'dan kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile gerilimin tırmanması halinde daha ağır bombalar gönderilmesi talebinde bulundu.

Haberde Biden'ın savaş uçaklarında kullanılan yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombaların gönderimine karar verdiği iddia edilirken, Washington'un bir ton ağırlığındaki MK-84'ün transferini kabul edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

Onaylandığı belirtilen yarım tonluk bombaların, gemiye yüklendikten sonra Biden yönetimi tarafından gönderimi durdurulan yaklaşık 1700 adet 250 kilogram ağırlığındaki MK-82 bombalarıyla birlikte İsrail'e ulaştırılması bekleniyor.

MK-82 bombalarının, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırılarından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle doğrudan Biden'ın emriyle durdurulduğu kaydedilmişti.

ABD'nin 7 Ekim saldırılarından sonra bir süre İsrail'e silah göndermeyi kısıtladığı ancak son dönemde tekrar göndermeye başladığı bilinirken, ağır silahların gönderimi kamuoyunda tartışmlara neden oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da yeni evlenen çift, düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetti
Türkiye ve dünya gündemi
"Siberağ-4" operasyonlarında 86 zanlı yakalandı
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi, Türk toplumunu şiddet olaylarına karşı dikkatli olmaya çağırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile görüştü

Benzer haberler

Biden, Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüşmek için ulusal güvenlik ekibini toplayacak

Biden, Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüşmek için ulusal güvenlik ekibini toplayacak

ABD'nin hava saldırıları için İsrail'e yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombalarını göndereceği iddia edildi

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda görüştü

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA saldırıları düzenlendi

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA saldırıları düzenlendi
Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda ABD liderliğe yükseldi

Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda ABD liderliğe yükseldi
Yüzmede kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında ABD, dünya ve olimpiyat rekoru kırdı

Yüzmede kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında ABD, dünya ve olimpiyat rekoru kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet