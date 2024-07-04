ABD'nin California eyaletindeki orman yangını nedeniyle 26 binden fazla kişi tahliye edildi
ABD'nin California eyaletinin Butte bölgesinde hafta başında çıkan yangınlar sebebiyle 26 binden fazla kişi tahliye edildi. Bölgede acil durum ilan edildi.
Ankara
CBS'nin haberine göre, California'nın kuzeyindeki Butte bölgesinde 2 Temmuz'da başlayan yangına ilişkin bölge şerifliğinden açıklama yapıldı.
Açıklamada, yangın nedeniyle 26 binden fazla kişinin tahliye edilmesine karar verildiği bildirildi.
California Valisi Gavin Newsom ise bölgede "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.
California Orman ve Yangın Koruma Departmanı, nedeni henüz bilinmeyen yangında 8 itfaiyecinin yaralandığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.