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Dünya

ABD'nin California eyaletindeki orman yangını nedeniyle 26 binden fazla kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinin Butte bölgesinde hafta başında çıkan yangınlar sebebiyle 26 binden fazla kişi tahliye edildi. Bölgede acil durum ilan edildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
ABD'nin California eyaletindeki orman yangını nedeniyle 26 binden fazla kişi tahliye edildi

Ankara

CBS'nin haberine göre, California'nın kuzeyindeki Butte bölgesinde 2 Temmuz'da başlayan yangına ilişkin bölge şerifliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, yangın nedeniyle 26 binden fazla kişinin tahliye edilmesine karar verildiği bildirildi.

California Valisi Gavin Newsom ise bölgede "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

California Orman ve Yangın Koruma Departmanı, nedeni henüz bilinmeyen yangında 8 itfaiyecinin yaralandığını kaydetti.

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