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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu” kapanış programında konuşuyor.
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Gündem

Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Ankara'da saat 08.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alper Şaşmaz  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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