Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Ankara'da saat 08.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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