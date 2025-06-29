Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 7. Geleneksel Karacakurt Türkmen Toyu ile Kırım Tatar Bayrak Günü etkinliklerine katılacak.
(Kırşehir/10.00/Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun çıktılarını açıklayacak, forumda yapılan görüşmelerin ve toplantıların detaylarını paylaşacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İran ile İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın açılış törenine katılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- At yarışlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 99. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.
(İstanbul/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, oynanacak 7'ncilik, 5'incilik, 3'üncülük ve final müsabakalarıyla tamamlanacak; Türkiye, 7'ncilik maçında Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
(Pire/11.45/14.30/17.30/20.30) (Fotoğraflı)
4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin Bulgaristan'da gerçekleştirilen ikinci haftasında dördüncü ve son maçını Fransa ile yapacak.
(Burgaz/15.00) (Fotoğraflı)
5- 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek, PSG-Inter Miami ve Flamengo-Bayern Münih müsabakaları oynanacak.
(Atlanta/19.00/Miami/23.00) (Fotoğraflı)
6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on birinci ayağı Avusturya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Spielberg/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.