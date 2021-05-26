Euro
10.35
Dolar
8.45
BIST 100
1,400.22
Altın
1,903.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini temmuzun ortalarında tamamlaması bekleniyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini yüzde 16 ila 20 arasında tamamladıklarını duyururken sürecin 11 Eylül'den ziyade temmuzun ortalarında tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Kasım İleri   | 26.05.2021
ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini temmuzun ortalarında tamamlaması bekleniyor

Washington

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekme kararının ardından nisanın son haftasında başlayan çekilme faaliyetleri devam ediyor.

CENTCOM'dan çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada "Başkan'ın kararından beri, ABD yaklaşık 160 adet C-17 yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 10 bin parça ekipman teslim edildi." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'daki 5 askeri tesisi Afgan Ulusal Ordusuna teslim ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetler Komutanlığı çekilmenin yüzde 16 ila 25 arasında tamamlandığını tahmin ediyor." bilgisi paylaşıldı.

Komutanlık çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamıyor.

Süreç Biden'ın son tarih olarak gösterdiği 11 Eylül'den önce tamamlanmış olacak

Diğer taraftan, Amerikan New York Times gazetesine açıklamalarda bulunan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen askeri yetkililer çekilme sürecinin 11 Eylül'ün yıl dönümünden yaklaşık 2 ay önce temmuzun ortalarında tamamlanmış olacağını kaydetti.

NATO kuvvetlerinin Afgan güçlerini eğitmeye devam edeceğine değinen yetkililer, eğitim için ülke arayışının devam ettiğini ve Ürdün'ün seçeneklerden biri olduğuna dikkati çekti.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yarasalarda görülen koronavirüslerin soy ağacında yeni bir dala rastlandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 233 bin 774 doz oldu

Benzer haberler

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini temmuzun ortalarında tamamlaması bekleniyor

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini temmuzun ortalarında tamamlaması bekleniyor

ABD'de adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı iddiasıyla Amazon hakkında dava açıldı

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere: Suriye seçimleri özgür ve adil olmayacak

ABD'nin 2030'a kadar nükleer silahlar için 634 milyar dolar harcama yapması bekleniyor

ABD'nin 2030'a kadar nükleer silahlar için 634 milyar dolar harcama yapması bekleniyor

ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor

ABD, Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyor
Anket: ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu 2020 seçimlerini gerçekte Trump'ın kazandığına inanıyor

Anket: ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu 2020 seçimlerini gerçekte Trump'ın kazandığına inanıyor