Dolar
39.73
Euro
45.62
Altın
3,362.99
ETH/USDT
2,257.80
BTC/USDT
101,858.00
BIST 100
9,153.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları başlatırken kentte patlama sesleri duyuldu
logo
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "geçmişteki aptal başkanların" ülkesini çatışmalara sürüklediğini iddia etti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "önceki aptal liderlerin" ülkesini maliyeti yüksek ve uzun süren dış müdahalelere sürüklediğini iddia ederek, Başkan Donald Trump'ın farklı olduğunu savundu.

Dilara Karataş  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
ABD Başkan Yardımcısı Vance, "geçmişteki aptal başkanların" ülkesini çatışmalara sürüklediğini iddia etti

Ankara

NBC News'e konuşan Vance, geçmiş Amerikan başkanlarını hedef alan eleştirilerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD'nin Orta Doğu'da uzun yıllar süren çatışmalara girmesinden vatandaşların yorulduğunu anladığını belirten Vance, "Ancak o dönemlerde aptal başkanlarımız vardı. Şimdi ise ABD'nin ulusal güvenlik hedeflerini nasıl gerçekleştireceğini bilen bir liderimiz var." diyerek Trump'ın saldırı kararını savundu.

Vance, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların uzun ve karmaşık bir sürece dönüşmeyeceğini dile getirerek, "Girdik, işimizi yaptık, İran'ı nükleer programında geri ittik. Şimdi bu nükleer programı kalıcı olarak ortadan kaldırmak için çalışacağız." dedi.

ABD, 11 Eylül saldırılarının ardından 2001'de Afganistan'ı işgal etmiş, 31 Ağustos 2021'de son askerini de çekerek bu ülkeden ayrılmıştı.

Washington yönetimi, 2003'te de Irak'ı işgal etmiş, 2024'te ise ABD ve Irak hükümetleri, ülkedeki Amerikan askeri varlığının sonlandırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay'a kan bağışı yapanlar adına fidan dikilecek
Ankara Valiliğinden vatandaşlara yüksek sıcaklık uyarısı
BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'tan, İstanbul'daki İİT toplantısına övgü
Bahçeli: ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisini bombalaması skandal ve sorumsuz saldırıdır
Uzmanlar, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların silahlanma yarışını artıracağı görüşünde

Benzer haberler

ABD'nin İran'a saldırısı: Müzakere masasına geri dönülecek mi?

ABD'nin İran'a saldırısı: Müzakere masasına geri dönülecek mi?

New York, ABD'nin saldırısının ardından İran'ın misilleme ihtimaline karşı teyakkuzda

ABD Başkan Yardımcısı Vance, "geçmişteki aptal başkanların" ülkesini çatışmalara sürüklediğini iddia etti

İran, ABD'nin hava saldırılarına nasıl cevap verecek?

İran, ABD'nin hava saldırılarına nasıl cevap verecek?
AB Yüksek Temsilcisi: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması son derece tehlikeli olur ve hiç kimse için iyi olmaz

AB Yüksek Temsilcisi: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması son derece tehlikeli olur ve hiç kimse için iyi olmaz
Uzmanlar, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların silahlanma yarışını artıracağı görüşünde

Uzmanlar, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların silahlanma yarışını artıracağı görüşünde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet