Trump, Harvard'la anlaşmaya yakın olduklarını, üniversitenin 500 milyon dolar ödeyeceğini söyledi

ABD Başkanı Trump, Filistin’e destek gösterileri ve çeşitlilik programları nedeniyle federal hükümetin hedefinde olan Harvard Üniversitesi ile anlaşmaya çok yaklaştıklarını, üniversitenin yaklaşık 500 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e destek gösterileri ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları nedeniyle uzun süredir federal hükümetin hedefindeki Harvard Üniversitesi ile anlaşmaya "çok yaklaştıklarını" belirterek üniversitenin yaklaşık 500 milyon dolar ödeyeceğini söyledi.
Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanı Linda McMahon'un anlaşmanın son detayları üzerinde çalıştığını ifade etti.
"Yaklaşık 500 milyon dolar ödeyecekler ve meslek okulları işletecekler." diyen Trump, Harvard'ın yapay zeka ve motorlar gibi birçok konuda eğitim vereceğini dile getirdi.
Trump, anlaşmanın tamamlanmasına "çok yakın" olduklarını, bunun, Harvard yönetimiyle yaşanan sorunların sonu olacağına işaret etti.
Harvard'dan Trump yönetimine "antisemitizm" raporu tepkisi
Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin kampüste antisemitizm nedeniyle federal yasanın ihlal edildiği yönündeki bulgularını reddederek raporda çok sayıda hata bulunduğunu ve hukukun yanlış uygulandığını belirtti.
Washington Post gazetesinin elde ettiği belgelere göre Harvard, aylar süren bilgi taleplerine verdiği kapsamlı yanıtların dikkate alınmadığını, Yahudi öğrenciler için alınan güvenlik önlemlerinin ve yapılan değişikliklerin göz ardı edildiğini kaydetti.
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, dün, kampüste antisemitizmle ilgili şikayetlerin yeterince ele alınmadığı gerekçesiyle üniversitenin gelecekteki araştırma hibelerine ve federal fonlara erişimini engellemek üzere resmi süreç başlatmıştı.
Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık
Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.
Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.
Başkan Donald Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek için dava açmıştı.
Ağustos ayında ABD basınında çıkan haberlerde, Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun yeniden sağlanması karşılığında üniversitenin 500 milyon dolar harcama yapmasını öngören bir hukuki uzlaşmaya yaklaştığı ileri sürülmüştü.
Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs da eylül başında, Trump'ın, Harvard Üniversitesinin fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı bularak, fonların üniversiteye aktarılmasının önünü açmıştı.