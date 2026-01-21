Rusya: ABD, Avrupa ve Ukrayna arasında yapılan istişarelere ilişkin bilgi bekliyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD, Avrupa ve Ukrayna arasında yapılan istişarelere ilişkin bilgi beklediklerini belirterek, "Bu konudaki önerileri duymamız önemli. Bunları zamanında alacağımızı umuyoruz." dedi.
Moskova
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.
"Ukrayna krizinin çözüm sürecinin hangi durumda olduğuna" dair soruya Peskov, "Amerikalılar ve Avrupalılar arasında, Ukraynalılar ve Avrupalılar arasında çeşitli konularda yapılan istişarelerle ilgili bilgi almamız önemli. Bu konudaki önerileri duymamız önemli. Bunları zamanında alacağımızı umuyoruz." yanıtını verdi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İsviçre'nin Davos kasabasında yaptığı görüşmenin içeriğine dair bilgi vermek istemediğini belirterek, "Görüşme kamuoyuna kapalı şekilde yapıldı. Ukrayna kriziyle ilgili tüm konular kapalı şekilde istişare ediliyor." dedi.
Sözcü Peskov, Putin'in yarın Moskova'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini ve Witkoff'u kabul edeceğini bildirdi.