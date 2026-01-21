Dolar
43.30
Euro
50.85
Altın
4,864.10
ETH/USDT
2,945.00
BTC/USDT
88,822.00
BIST 100
12,613.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 23 bin 227 kantini denetleyerek gıda güvenilirliğini riske atan hususlara yönelik 178 idari yaptırım uyguladı.

Hülya Ömür Uylaş  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi

Ankara

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtilen paylaşımda, öğrencilerin gıda güvenilirliği ile gıda israfı ve kayıpları konularında bilinçlendirilmesine yönelik 2018'den bu yana okullarda eğitimler verildiği aktarıldı. Paylaşımda, 2025'te düzenlenen 2 bin 136 eğitim kapsamında 191 bin 879 öğrenciye eğitim verildiğini bildirildi.

Denetimlerde 178 idari yaptırım uygulandı

Okullar, yaz okulları, kurslar ve kamplarda bulunan kantinlerin, 2011'den beri her eğitim döneminde en az iki kez il tarım ve orman müdürlükleri görevlileri tarafından denetlendiğinin altı çizilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"2024-2025 eğitim-öğretim yılında, ülke genelinde okul kantinlerinde gerçekleştirilen 45 bin 250 denetim sonucunda, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere 253 idari yaptırım uygulanmıştır. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde de 23 bin 227 denetim gerçekleştirilmiş, gıda güvenilirliğini riske atan hususlara yönelik 178 idari yaptırım uygulanarak gerekli tedbirler alınmıştır. Geleceğimiz olan çocuklarımız için gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımız devam etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savunma sanayisinden sosyal medyada Türk bayrağı paylaşımı
Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüştü
Meteoroloji’den bazı bölgeler için kar ve sağanak uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi

Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi

Devlet desteğini yatırıma dönüştüren Iğdırlı kadın girişimci hayvancılıkta örnek oluyor

DSİ baraj projelerine bu yıl 16,9 milyar liradan fazla yatırım planlıyor

5 soruda tarımda "B-Reçete" uygulaması

5 soruda tarımda "B-Reçete" uygulaması
Gıda işletmelerine, gıda katkı maddelerine uyum için 1 Mart'a kadar süre tanındı

Gıda işletmelerine, gıda katkı maddelerine uyum için 1 Mart'a kadar süre tanındı
Tatilde bozulan uyku düzeni okula uyumu zorlaştırabiliyor

Tatilde bozulan uyku düzeni okula uyumu zorlaştırabiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet