Dolar
43.30
Euro
50.86
Altın
4,868.29
ETH/USDT
2,945.90
BTC/USDT
88,994.00
BIST 100
12,620.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu

Elazığ'daki Cip Barajı, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı.

İsmail Şen  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

Kent genelinde 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 dereceye düştüğü kentte, kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alan Cip Çayı üzerinde kurulu Cip Barajı'nın yüzeyi kar ve buzla kaplandı.

Baraj gölünün yüzeyinin donmasıyla bazı kuş türlerinin buz kütlesinin üzerinde konakladığı görüldü.

Elazığ Belediyesi Cip Mesire Alanı'ndan kuş bakışı görülebilen Cip Barajı, kendine has doğası ve barındırdığı kuş popülasyonuyla dikkati çekiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savunma sanayisinden sosyal medyada Türk bayrağı paylaşımı
Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüştü
Meteoroloji’den bazı bölgeler için kar ve sağanak uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu

Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu

Sınır Tanımayan Doktorlar, kış mevsiminde Gazze'deki olumsuz hayat koşullarına dikkati çekti

Erzincan'daki Göyne Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu

Hayvanseverler zorlu kış şartlarında "patili dostlar"ın yiyecek ihtiyacını karşılıyor

Hayvanseverler zorlu kış şartlarında "patili dostlar"ın yiyecek ihtiyacını karşılıyor
Istranca Ormanları karla kaplanınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Istranca Ormanları karla kaplanınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Kırklareli'nde Karahıdır Göleti kısmen buz tuttu

Kırklareli'nde Karahıdır Göleti kısmen buz tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet