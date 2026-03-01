Dolar
Yaşam, insana dair

Öğrencilere kitap sevgisi ve afet bilinci aşılamak için kırsaldaki okulları geziyor

İstanbul'da yaşayan Elazığlı eğitmen ve yazar Gürkan Kap, özellikle kırsaldaki okullarda öğrencilere kitap sevgisi ve afet bilinci aşılıyor.

Suat Öztürk  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Öğrencilere kitap sevgisi ve afet bilinci aşılamak için kırsaldaki okulları geziyor Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

İlkokuldayken izlediği tiyatro oyunundan etkilenerek yazarlığa adım atan Kap, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında çocuklarda kitap okuma alışkanlığı oluşturmak ve afetlere yönelik farkındalık kazandırmak amacıyla 4 yıl önce "Yazarca Sohbetler, Afetlere Karşı Güçlü Çocuklar" sloganıyla çalışma başlattı.

Tiyatro oyunları ve çocuklar için masal ve hikaye kitapları yazan Kap, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) arama kurtarma eğitimi aldı.

İstanbul'da yaşayan ve "Gezgin yazar" olarak bilinen Kap, kırsaldaki çocukları kitapla buluşturmak, onları okumaya ve yazmaya teşvik etmek, afet bilinci kazandırmak amacıyla Anadolu'nun çeşitli illerinde kırsaldaki okullarda etkinlik yapıyor.

Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinesinde okullarda öğrencilerle bir araya gelen Kap, etkinliklerde kitap okumanın önemi ve kitap yazma süreçleri hakkında bilgi veriyor, afet anında yapılması gerekenleri uygulamalı anlatıyor.

Bugüne kadar 94 ilçede 120 binden fazla öğrenciye ulaşan Kap'ın yeni durağı, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi oldu.

"Her çocuk bir yazarla buluşmalı"

Çocuklarla buluşan Kap, AA muhabirine, çocuk edebiyatı yazarı olduğunu, Türkiye'nin dört bir yanını gezerek çocuklara kitap sevgisi ve afet bilinci aşıladığını söyledi.

Şimdiye kadar 54 ilde ilçe milli eğitim müdürlükleriyle etkinlik gerçekleştirdiğini anlatan Kap, daha çok kırsaldaki çocuklarla buluştuğunu belirtti.

"Öğrencilere bir yazarın hayal dünyasını anlatmaya çalışıyorum. Yaptığım çalışmada bütün çocukları gönüllü olarak bu etkinliğin içerisine dahil ediyorum. Her çocuk bir yazarla buluşmalı. Her çocuğun bir yazarla tanışmasını, o yazarla bağ kurmasını çok önemsiyorum." diyen Kap, çocukların dijital mecraları güvenle kullanmaları açısından alternatif içeriklere, kitaplara erişmelerinin önemli olduğunu anlattı.

Kap, şunları kaydetti:

"Çocukların kitaplara erişiminin önemli olduğunu, okuma motivasyonlarının yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aileler, öğretmenler kadar yazarlara çok büyük iş düşüyor. Çocuklar bir yazarla tanışmazsa, o yazarın hayal dünyasını tanımazsa kitapların büyülü bir dünyası olduğuna inanmazlarsa kitaplardan uzak kalacak. Şimdiye kadar 94 ilçemizi gezdim ve 120 binin üzerinde çocukla buluştum. Gönüllü etkinlikler yaptım. Köy okullarımızda çocuklarımıza kitaplar hediye ettim ve kitapları sevmeleri için yoğun bir mücadelenin içerisine girdim."

"Çocuklar bir yazarla eğlenerek öğreniyor"

Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu ve etkinliklerinde çocuklara afet bilinci de kazandırdığını kaydeden Kap, şöyle devam etti:

"Çocuklar bir yazarla eğlenerek öğreniyor ve bu bilgiler kalıcı oluyor. Çocuk edebiyatı yazarı olarak afet konusunu da işlemek istedim. AFAD'dan aldığım eğitimlerle bir afet gönüllüsü oldum. Bir çocuğun karşısına hem yazar hem de afet gönüllüsü olarak çıkıyorum. Çocuklara bir afet ile karşı karşıya kaldıklarında neler yapmaları gerektiğini anlatıyorum, gelecekte bir afet gönüllüsü olması konusunda motivasyon ve altyapı oluşturuyorum. Çocukların karşısına bir uzman olarak çıkmak kadar onların psikososyal seviyelerine, dillerine uygun bir seviyede onları korkutmayacak, eğlenceli bir şekilde onlara hem kendilerini nasıl koruyacaklarını hem de büyüdüklerinde bir afet gönüllüsü olduklarında neler yapabileceklerini öğretmek üzerine odaklandım."

"Afetlere karşı bilgilendik"

Karakoçan Cengiz Topel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Meryem Polat, bir yazarla buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yazardan çok güzel bilgiler öğrendiğini anlatan Polat, "Afetlere karşı bilgilendik. Deprem sırasında ne yapacağımızı ya da neler yapmayacağımızı bize anlattı. Ona çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Emir Asaf Perviz, etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini dile getirdi.

Nil Dilek de ilk defa bir yazarla buluştuğunu ve etkinliğin çok faydalı geçtiğini belirtti.

