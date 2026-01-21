Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüştü Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Cho, Ankara'da görüştü.

