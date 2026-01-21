Dolar
43.30
Euro
50.86
Altın
4,868.29
ETH/USDT
2,945.90
BTC/USDT
88,994.00
BIST 100
12,620.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rusya piyasaları Ukrayna konusundaki açıklamalarla yükselişe geçti

Rusya'da piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Davos'ta Rus yetkililerle temaslarının ardından yarın Moskova'ya gideceğini açıklamasıyla yükselişe geçti.

Emre Gürkan Abay  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Rusya piyasaları Ukrayna konusundaki açıklamalarla yükselişe geçti

Moskova

Moskova Borsası (MOEX), Witkoff'un açıklamalarının ardından yüzde 1,08 değer kazanarak 2.767 puanın üzerine çıkarken dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,08 artışla 1.120 puana yükseldi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,17 değer kazanırken dolar/ruble paritesi 77,60 seviyesine indi.

Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev arasında İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan görüşmenin ardından iki isim de temasların olumlu geçtiğini açıklamış, Witkoff, yarın Moskova'ya giderek Putin ile Ukrayna konusunu görüşmeyi planladığını duyurmuştu.

Witkoff'un Moskova ziyaretinde Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de bulunması bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savunma sanayisinden sosyal medyada Türk bayrağı paylaşımı
Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüştü
Meteoroloji’den bazı bölgeler için kar ve sağanak uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Platinin onsu 2 bin 500 doları aşarak rekor kırdı

Platinin onsu 2 bin 500 doları aşarak rekor kırdı

Çin'den, Trump'ın, "Barış Kurulu"nun onun yerini alabileceğini öne sürdüğü BM'ye destek mesajı

NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'ya odaklanmak bizim bir numaralı önceliğimiz olmalı

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek
Rusya piyasaları Ukrayna konusundaki açıklamalarla yükselişe geçti

Rusya piyasaları Ukrayna konusundaki açıklamalarla yükselişe geçti
Rusya'nın Çin'e aylık tarım ürünü ihracatı ilk kez 1 milyar doları aştı

Rusya'nın Çin'e aylık tarım ürünü ihracatı ilk kez 1 milyar doları aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet