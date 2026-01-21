Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz da yer aldı.