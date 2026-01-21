Dolar
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ve futbolcu Emiliano Buendia, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz da yer aldı.

Şanlıurfa'da 6 katlı bina tedbiren boşaltıldı
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile basketbol görüntüleri paylaşıldı
