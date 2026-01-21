Dolar
Dünya

Çin'den, Trump'ın, "Barış Kurulu"nun onun yerini alabileceğini öne sürdüğü BM'ye destek mesajı

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"nun Birleşmiş Milletlerin (BM) yerini alabileceği yorumuna karşı BM'nin merkezinde olduğu uluslararası sisteme bağlılığını vurguladı.

Emre Aytekin  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Çin'den, Trump'ın, "Barış Kurulu"nun onun yerini alabileceğini öne sürdüğü BM'ye destek mesajı

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Caikun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Çin'in daima çok taraflılıktan yana olduğunu ifade eden Sözcü Guo, "Uluslararası manzara nasıl değişirse değişsin, Çin, merkezinde BM'nin olduğu uluslararası sisteme, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine ve uluslararası hukuka dayalı düzene daima bağlı kalacaktır." dedi.

Guo, Çin'in "Barış Kurulu"na katılıp katılmayacağı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Çin, ABD Başkanı Trump'ın kurulduğunu ilan ettiği, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na davet edildiğini bildirmişti.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

