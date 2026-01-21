Dışişleri Bakanı Fidan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Bahaddin'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Selahaddin Bahaddin'i kabul etti.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Bahaddin ile Ankara'da görüştü.
