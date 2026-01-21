Dolar
43.30
Euro
50.81
Altın
4,868.14
ETH/USDT
2,977.50
BTC/USDT
89,834.00
BIST 100
12,704.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen “Dünya Ekonomik Forumu”nda konuşuyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Bahaddin'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Selahaddin Bahaddin'i kabul etti.

Büşranur Keskinkılıç  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Bahaddin'i kabul etti

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Bahaddin ile Ankara'da görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1 şüpheli tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Bahaddin'i kabul etti
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılacak
Savunma sanayisinden sosyal medyada Türk bayrağı paylaşımı
Elazığ'da Cip Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Bahaddin'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Bahaddin'i kabul etti

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılacak

Bakan Fidan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı'na katıldı

Bakan Fidan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu

Bakan Fidan, Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu
Bakan Fidan, yarın Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüşecek

Bakan Fidan, yarın Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet