Dolar
39.73
Euro
45.59
Altın
3,367.46
ETH/USDT
2,247.00
BTC/USDT
101,440.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’dan fırlatılan füzeler, İsrail’in Aşdod kentini vurdu. Füzenin düştüğü noktadan yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması” programına katılıyor
logo
Gündem

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü okulların tatile girmesiyle yoğunluk kazandı

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü okulların tatile girmesiyle yoğunluk kazandı.

İbrahim Özcan  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü okulların tatile girmesiyle yoğunluk kazandı Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Kahraman, iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Kahraman, "Suriye'ye dönmek için okulların tatil olmasını bekliyorduk. Okullar da bitti, çocuklar karnelerini aldı ve ülkemize dönüyoruz. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'de arkadaşlarını ve ortamını sevdiğini ifade eden 12 yaşındaki Yusuf Kahraman ise, "Karnemi aldım, 4 yıl eğitim gördüm burada. Karnem çok iyi. Artık ülkemde eğitime devam edeceğim. Savaş bitti, ülkemize dönüyoruz. Türkiye'den Allah razı olsun bize kapılarını açtı." şeklinde konuştu.

Ülkesine döneceği için mutlu olduğunu dile getiren 11 yaşındaki Nisan Vaiz de "Savaş bitti ülkeme dönüyorum. Türkiye'de 4 yıl okudum ve karnemi aldım. Artık Suriye'de okula devam edeceğim. Türkiye'yi çok sevdim." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Şırnak'ta terör olaylarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için 8 bin 785 konut inşa edildi
22 ilin "Çevresel Gürültü Eylem Planı" hazır
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü okulların tatile girmesiyle yoğunluk kazandı

Benzer haberler

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü okulların tatile girmesiyle yoğunluk kazandı

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü okulların tatile girmesiyle yoğunluk kazandı

Türkiye'den, Suriye'de kiliseye yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama

Kilis'te sahipsiz köpekler için özel yaşam alanı kuruldu

AYBİR, Suriye'de yükseköğretimin geleceğine ilişkin rapor hazırladı

AYBİR, Suriye'de yükseköğretimin geleceğine ilişkin rapor hazırladı
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız'dan, bölgedeki şiddetin Suriye'yi kapsamasını önleme çağrısı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız'dan, bölgedeki şiddetin Suriye'yi kapsamasını önleme çağrısı
Suriyeli mültecileri konu edinen "Öteki Yüzler" belgeseli ödülle döndü

Suriyeli mültecileri konu edinen "Öteki Yüzler" belgeseli ödülle döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet