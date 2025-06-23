Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde önceki gün çıkan ve rüzgarın etkisiyle dün yayılan orman yangını kontrol altına alındı.
Manisa
Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan ve Bostancı Mahallesi sınırlarına kadar ulaşan yangına ekipler karadan ve havadan müdahalede bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yangın, yoğun çalışmalar sayesinde kontrol altına alındı.
Yangın
Gelenbe Mahallesi yakınlarında 21 Haziran saat 18.17'de başlayan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale başlatılmış, dün sabah kontrol altına alınan yangın, öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamıştı.
Yangın nedeniyle dün kırsal Bostancı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.