Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkıp ormana ulaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir
İlçeye bağlı kırsal Karacaören Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daha sonra büyüyen yangın, ormana ulaştı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Balıkesir’in Kepsut ilçesinde arazide çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/tqAh9CLPRA pic.twitter.com/pyLADikPkV— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 23, 2025