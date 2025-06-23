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Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkıp ormana ulaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Miraç Kaya, Erkan Yıldız  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir

İlçeye bağlı kırsal Karacaören Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daha sonra büyüyen yangın, ormana ulaştı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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