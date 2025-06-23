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Şırnak'ta terör olaylarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için 8 bin 785 konut inşa edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde terör olaylarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için 8 bin 785 konut inşa edildiği bildirildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Şırnak'ta terör olaylarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için 8 bin 785 konut inşa edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında yaşanan terör olaylarının ardından yıkıma uğrayan Şırnak kent merkezini ve Cizre'yi yeniden ayağa kaldırdı.

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Bu kapsamda, merkezde 5 bin 716, Cizre'de ise 3 bin 69 konut yapıldı. Konutların yanı sıra cami, iş yerleri, taziye evleri ve okul inşa edilerek, vatandaşların hizmetine sunuldu.

"Bu topraklarda artık sadece huzur var. Terörsüz Türkiye..."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da ilçenin yeni görüntülerini ve hak sahiplerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cizre devasa bir çiçek bahçesi gibi. İlçemizde tüm kötü izleri silip yepyeni bir hayat inşa ettik. Bu topraklarda artık sadece huzur var. Terörsüz Türkiye..." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan Abdulkadir Alkış, terör olayları nedeniyle evlerinin hasar aldığını ve köye sığındıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Devletimizden Allah razı olsun, 'konut yapacağız' dedi ve yaptı. Eski evimiz 1 katlı, 3 küçük odalı ve sobalıydı. Bir soğuktu bir sıcaktı. Ama buraya geldik doğal gazlı dört dörtlük ev yaptılar. Devlet milletini düşünüyor ve verdiği sözleri yerine getiriyor."

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