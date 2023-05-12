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Dünya

ABD'li Youtuber’ın uçak kazasını "görüntülenme sayısı" için kasıtlı yaptığı ortaya çıktı

ABD'de Aralık 2021'de geçirdiği uçak kazasının görüntülerini YouTube'da yayınlayan kişi, kazayı daha fazla "görüntülenme almak" için kasıtlı yaptığını itiraf etti.

Saadet Firdevs Aparı  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
ABD'li Youtuber’ın uçak kazasını "görüntülenme sayısı" için kasıtlı yaptığı ortaya çıktı

Ankara

BBC’nin haberine göre Trevor Jacob, uzlaşmada, videoyu bir ürün sponsorluğu anlaşmasının parçası olarak çektiğini ve fazla görüntülenme almak için kazayı kasıtlı gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD California Savcılığı, Jacob’un "varış noktasına ulaşma niyetinde olmadığını, uçuş sırasında uçaktan paraşütle atlamayı ve uçağı düşerken kayda almayı planladığını" bildirdi.

Federal bir soruşturmayı engellemek amacıyla delil yok etme ve gizleme suçunu kabul eden Jacob, 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Olay

Jacob, Kasım 2021'de üzerine kamera yerleştirilmiş bir uçakla yanına paraşüt ve selfie çubuğu alarak Santa Barbara Havaalanı'ndan tek başına kalkış gerçekleştirmişti.

Uçak, kalkıştan 35 dakika sonra Los Padres Ulusal Ormanı'na düşmüştü. Olay yerine giden 23 yaşındaki Jacob, uçaktan görüntüleri almıştı.

Jacob, olayı Ulusal Ulaşım Güvenliği Kuruluna bildirmiş, kurul kendisine enkazı kaldırması gerektiğini bildirmişti.

Daha sonra helikopterle olay yerine dönen Jacob, enkazı kaldırmış ve delilleri yok etmişti.

Aralık 2021’de görüntüleri yayınlayan Jacob'ın pilotluk lisansı geçen yıl iptal edilmişti.

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