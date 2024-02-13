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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li Senatör Sanders: Netanyahu tarafından daha ne kadar çocuk ve masum insan ezilecek?

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, "Kongre, sağcı Netanyahu hükümetine askeri yardım yapmaya hazırlanıyor. Böylece Netanyahu'ya Gazze'yi dümdüz etmesi için daha fazla bomba alması ve binlerce masum insanı daha öldürmesine olanak verecek" dedi.

Hakan Çopur  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
ABD'li Senatör Sanders: Netanyahu tarafından daha ne kadar çocuk ve masum insan ezilecek?

Washington

Senatör Sanders, Amerikan yönetiminin İsrail'e askeri desteğini kesmesi yönünde verdiği tasarıyla ilgili oturumda hem Netanyahu yönetimini hem de Kongre'yi eleştirdi.

Senato'da yaptığı konuşmada Sanders, Netanyahu'nun Gazze'deki halkı "küçük parçalara bölerek ezeceği" yönündeki sözlerini anımsatarak, "Amerikalılar ve ABD Kongresi olarak sormamız gereken soru şu: Bu süreçte Netanyahu tarafından daha ne kadar çocuk ve masum insan ezilecek?" şeklinde konuştu.

Gazze'deki katliamın derhal son bulması gerektiğini söyleyen Sanders, "Başkan Biden haklı; bu son bulmalı ve bu ABD olarak bizim elimizde ancak şimdi Kongre, aşırı sağcı Netanyahu hükümetine 14 milyar dolar daha askeri yardım yapmaya hazırlanıyor. Böylece Netanyahu'ya Gazze'yi dümdüz etmesi için daha fazla bomba alması ve binlerce masum insanı daha öldürmesine olanak verecek." dedi.

Sanders, Netanyahu'ya aktarılacak yardımların sadece daha fazla kadın ve çocuğun ölmesi anlamına geleceğini vurgulayarak, "Biz, tam da ABD Başkanı'nın kendisinden yapmasını istediği her şeyi tam anlamıyla görmezden gelen Netanyahu'yu gerçekten de ödüllendirmek mi istiyoruz?" diye sordu.

ABD'li senatör, "Gerçekten de İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümetinin liderine daha fazla destek vermek istiyor muyuz, ki bu adam siyasi kariyerini iki devletli çözüm önerisini yok etmeye adamıştır." değerlendirmesini yaptı.

"Putin'in Ukrayna'daki savaş suçlarını nasıl eleştirebiliriz?"

Sanders, önceki gün Uluslararası Politika Merkezi aldı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada da benzer vurguları yapmış ve "Senato, Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetine, Gazze'deki ayrım gözetmeksizin bombalamalarını sürdürmesi için 14 milyar dolar daha vermeyi değerlendiriyor. Peki biz bu durumda 27 bin Filistinlinin öldürülmesini göz ardı ederek nasıl Putin'in Ukrayna'daki savaş suçlarını haklı bir şekilde eleştirebiliriz?" şeklinde konuşmuştu.

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