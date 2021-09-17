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Dünya

ABD'den Hizbullah ve Kudüs Gücü'nü destekleyen finansal ağların üyelerine yaptırım

ABD, Hizbullah'ı finanse eden ağın Lübnan ve Kuveyt merkezli üyeleri ile Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nü desteklemek amacıyla faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin üyelerini yaptırım listesine aldı.

Dilara Zengin   | 17.09.2021
ABD'den Hizbullah ve Kudüs Gücü'nü destekleyen finansal ağların üyelerine yaptırım

Washington

ABD yönetimi, Hizbullah'ı finanse eden ağın Lübnan ve Kuveyt merkezli üyeleri ile Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nü desteklemek amacıyla faaliyet gösteren uluslararası finansal ağ ve paravan şirketlerin üyelerini yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) Hizbullah'ı finanse eden finansal ağın Lübnan ve Kuveyt merkezli kanallarının üyelerine yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nü desteklemek amacıyla faaliyet gösteren uluslararası bir finansal ağ ve paravan şirketlerin üyelerinin de yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

Söz konusu ağların bölgesel finansal sistemler aracılığıyla on milyonlarca doları akladığı ve Hizbullah'ın ile Devrim Muhafızları Birliğinin yararına döviz işlemleri ile ticaretini gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Hizbullah'ın İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü desteğiyle bu ağlardan elde edilen gelirleri terörist faaliyetleri finanse etmek, Lübnan'da ve bölge genelinde istikrarsızlığı sürdürmek için kullandığı ifade edildi.

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