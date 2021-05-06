Euro
10.00
Dolar
8.29
BIST 100
1,427.73
Altın
1,815.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de yüz yüze eğitime sonbaharda tam zamanlı olarak geçilmesi bekleniyor

ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona, yeni eğitim döneminin başlayacağı sonbaharda ülkedeki bütün okulların yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılmasını beklediğini söyledi.

Mücahit Oktay   | 06.05.2021
ABD'de yüz yüze eğitime sonbaharda tam zamanlı olarak geçilmesi bekleniyor

New York

MSBNC kanalına konuşan ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden kesintiye uğrayan yüz yüze eğitime, yeni dönemin başlayacağı eylül ayında tam zamanlı olarak dönülmesini planladıklarını belirtti.

Cardona, "Lise düzeyine kadar olan okulların yüzde 54'ü halihazırda ocaktan bu yana tam zamanlı olarak sınıflarda eğitim veriyor. Yaklaşık yüzde 40'ı halen tamamen uzaktan eğitim modeli uyguluyor. Bu rakamlar yüzde 100 sınıfta eğitime dönüşünceye kadar ayağımızı gaz pedalında tutmalıyız.3 ifadelerini kullandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilileri, duruma göre farklılık gösterse de bir şekilde okulların yüz yüze eğitime dönebileceği, sosyal mesafenin öğrenciler için 2 metre yerine bir metreye düşürülebileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 388 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Araştırmaya göre iki doz Pfizer-BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor
Almanya'da Federal Meclis'ten aşılananlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine yeşil ışık
Rusya'da dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 579 bin 286'ya yükseldi

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 388 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 388 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ABD'de yüz yüze eğitime sonbaharda tam zamanlı olarak geçilmesi bekleniyor

Kazakistan’da üniversiteye giriş sınavı ilk kez elektronik ortamda yapılıyor

Araştırmaya göre iki doz Pfizer-BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor

Araştırmaya göre iki doz Pfizer-BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor
Almanya'da Federal Meclis'ten aşılananlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine yeşil ışık

Almanya'da Federal Meclis'ten aşılananlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine yeşil ışık
Rusya'da dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi

Rusya'da dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi