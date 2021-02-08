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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'un B.1.1.7 varyantının bulaşıcılığı her 10 günde katlanarak artıyor

B.1.1.7 varyantının ilk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan SARS-COV-2'ye göre ABD'de yüzde 35 ila 45 arasında daha fazla bulaşıcı olduğu bildirildi.

İslam Doğru   | 08.02.2021
ABD'de Kovid-19'un B.1.1.7 varyantının bulaşıcılığı her 10 günde katlanarak artıyor

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez İngiltere’de ortaya çıkan B.1.1.7 varyantının ABD’de yayılımının her 10 günde katlanarak arttığı belirtildi.

Sağlık bilimi üzerine araştırmaların yer aldığı MedRxiv sitesinde yayımlanan bir çalışmada, B.1.1.7 varyantının ilk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan SARS-COV-2'ye göre ABD'de yüzde 35 ila 45 arasında daha fazla bulaşıcı olduğu aktarıldı.

Çalışmada, bilim insanlarının, geçen ay ülke genelinde yapılan testlerle toplanan veriler üzerinde yapılan analizler sonucu, B.1.1.7 varyantına rastlanma oranının ocak ayının ilk haftasında yüzde 0,8, ayın son haftasında ise yüzde 4,2 artış gösterdiğini tespit ettiği belirtildi.

Bulguların virüsün yeni varyantının ülkede çok hızlı yayıldığını gösterdiğine işaret edilen çalışmada, "ABD'deki B.1.1.7'nin mevcut gidişatı göz önüne alındığında, Mart 2021'e kadar birçok eyalette en baskın tür olacağına neredeyse kesin diyebiliriz." ifadesine yer verildi.

Çalışmada, acil halk sağlığı önlemleri alınmazsa, Kovid-19’un yeni tipinin ABD'de birkaç ay içinde salgın hastalık artışı ve ölümleri üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

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