ABD'den "İsrail, Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmeyin" uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran geriliminin artması üzerine, vatandaşlarına İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.
Washington
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail-İran geriliminin artması üzerine daha önceki seyahat uyarısının güncellendiği belirtildi.
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Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının 14 Haziran'da, bölgedeki istikrarsız ve öngörülemez güvenlik durumu nedeniyle acil olmayan Amerikan personelinin aileleriyle birlikte bölgeden ayrılışına izin verildiği hatırlatılarak, güvenlik riskinin iyice artması üzerine İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat edilmemesi uyarısı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.