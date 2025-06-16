Dolar
39.36
Euro
45.63
Altın
3,393.19
ETH/USDT
2,631.60
BTC/USDT
107,670.00
BIST 100
9,350.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail, İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu. İsrail - İran arasındaki gerilimle ilgili son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız.
logo
Dünya

Pentagon, USS Nimitz uçak gemisini Orta Doğu'ya gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İsrail-İran gerilimi yükselirken USS Nimitz uçak gemisini Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya yönlendirdiği bildirildi.

Hakan Çopur  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Pentagon, USS Nimitz uçak gemisini Orta Doğu'ya gönderiyor

Washington

Amerikan medyasına açıklama yapan bir savunma yetkilisi, USS Nimitz uçak gemisi saldırı grubunun Orta Doğu'ya yönlendirildiğini doğruladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ile İran arasındaki gerilim her geçen gün artarken, ABD yönetimi İsrail'e verdiği desteğe bir yenisi ekleyerek donanmanın en eski uçak gemisi olan USS Nimitz'i bölgeye gönderme kararı aldı.

Vietnam'daki görev yerine gitmesi beklenen USS Nimitz'in Güney Çin Denizi'nden ayrılarak Orta Doğu'ya doğru seyir halinde olduğunu bildiren yetkili, yeni görev ile ilgili herhangi bir detay vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'da İsrail-İran gerilimine ilişkin son açıklamasında, ABD olarak İsrail'e uzun süredir güçlü şekilde destek verdiklerini belirtmiş ancak çatışmalarda İsrail'e askeri olarak destek verip vermedikleri sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY, İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan yolcularına tanınan hakları 30 Haziran'a kadar uzattı
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, Tiran'da düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı
Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişiden birinin cesedi bulundu
Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

ABD'den "İsrail, Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmeyin" uyarısı

ABD'den "İsrail, Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmeyin" uyarısı

Pentagon, USS Nimitz uçak gemisini Orta Doğu'ya gönderiyor

Aktivist Feinstein, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırılarının riskine dikkati çekti

Trump: İran bu savaşı kazanamıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar

Trump: İran bu savaşı kazanamıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar
Rusya: İsrail'in İran'daki nükleer altyapıyı yok edeceğine dair hesaplarının dayanağı yok

Rusya: İsrail'in İran'daki nükleer altyapıyı yok edeceğine dair hesaplarının dayanağı yok
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu

İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet