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Dünya

Aktivist Feinstein, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırılarının riskine dikkati çekti

İngiltere'de yaşayan aktivist ve siyasetçi Andrew Feinstein, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının, bölgede yaşayan insanlar üzerinde nesiller boyu sürecek yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Ecem Şahinli Ögüç, Burak Bir  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Aktivist Feinstein, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırılarının riskine dikkati çekti

Ankara

Yahudi Soykırımı'nda (Holokost) ailesini kaybeden ve İngiltere'de yaşayan Yahudi Feinstein, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilimi değerlendirdi.

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İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının, nükleer atık ve radyoaktif maddelerin geniş bir alana yayılması riskini taşıdığını söyleyen Feinstein, "Bu durumun bölgede yaşayan insanlar üzerinde nesiller boyunca yıkıcı bir etkisi olacak." şeklinde konuştu.

Aktivist ve siyasetçi Feinstein, "İran, İsrail'in sahip olduğu nükleer kapasiteye sahip değil. Gelecek yıllarda potansiyel olarak olabilir ancak buna sahip değil." dedi.

"Batılı ülkelerin düşmana ihtiyacı var"

Batılı hükümetleri tırmanan tehdit karşısında "hiçbir şey yapmamakla" suçlayan Feinstein, bunun "en korkunç şey" olduğunu söyledi.

Feinstein, Batılı liderlerin İsrail'e karşı "sessiz kalmaktan başka bir şey yapmadığını" ve bu durumun batıdaki lider eksikliğini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Andrew Feinstein, hiçbir şey ifade etmeyen "ağdalı sözleri ve eylemsizlikleri" nedeniyle Batılı ülkeleri suç ortağı olmakla suçladı.

"Batılı ülkelerin her zaman bir düşmana ihtiyacı var." diyen Feinstein, İran'da rejim değişikliği isteyen Batılı ülkelerin tarihi hatalarından ders almaları gerektiğini belirtti.

İngiltere'nin 1953'te Muhammed Musaddık hükümetini deviren darbeyle başlayan müdahalelerine dikkati çeken Feinstein, "Bugün Orta Doğu'daki siyasi istikrarsızlığın ana nedenlerinden biri budur." dedi.

Netanyahu'nun yargılanması gerekiyor

Feinstein, hükümetlerin İsrail'i durdurmak için adım atması gerektiğini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve İsrail askerlerinin işledikleri savaş suçları nedeniyle yargılanması gerektiğini belirtti.

Netanyahu'nun kişisel motivasyonlarının tüm insanlık için tehlike oluşturduğunu vurgulayan Feinstein, "Orta Doğu'da silah şirketlerimizin, politikacılarımızın ve siyasi partilerimizin kazanç sağladığı savaş ve çatışmaları değil, barışı arayalım." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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