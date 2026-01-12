Dolar
43.14
Euro
50.41
Altın
4,581.81
ETH/USDT
3,145.00
BTC/USDT
91,478.00
BIST 100
12,359.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - İstanbul'da kar yağışı devam ediyor. Çatalca’dan yayındayız. İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Çamlıca’dan yayındayız. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu. -VTR
logo
Dünya

ABD'de İran'daki protestolara destek için toplananların arasına kamyonun dalması sonucu 2 kişi yaralandı

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde, İran'da yönetime karşı düzenlenen protestolara destek amacıyla toplanan insanların arasına hareket halindeki bir kamyonun dalması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yasin Yorgancı  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
ABD'de İran'daki protestolara destek için toplananların arasına kamyonun dalması sonucu 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Ekran görüntüsü - SM

Ankara

CBS News'in haberine göre, Los Angeles kentinin Westwood bölgesinde İran'da devam eden protestolara dayanışma gösterisi düzenlemek amacıyla binlerce kişi bir araya geldi.

Los Angeles İtfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, bir araya gelen insanların arasına bir kamyonetin dalması sonucu 2 kişi yaralandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Emniyet yetkilileri, henüz kimliği belirtilmeyen kamyon sürücüsünün sorgulandığını aktardı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 12 şüpheli yakalandı
TCDD, Türkiye'yi "demir ağlarla" örmek için bu yıl birçok proje tamamlayacak
Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
Hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması kamerada
Kar yağışı birçok ilde etkisini sürdürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'de İran'daki protestolara destek için toplananların arasına kamyonun dalması sonucu 2 kişi yaralandı

ABD'de İran'daki protestolara destek için toplananların arasına kamyonun dalması sonucu 2 kişi yaralandı

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde ölenlerin sayısı 538'e yükseldi

İran Cumhurbaşkanı: Protestocuların sesini duyuyor, sorunlarını çözmek için tüm çabamızı gösteriyoruz

Papa'dan İran ve Suriye için diyalog, Ukrayna için barış çabalarının artırılması çağrısı

Papa'dan İran ve Suriye için diyalog, Ukrayna için barış çabalarının artırılması çağrısı
İran: ABD saldırırsa, hem İsrail hem de ABD üsleri meşru hedefimiz olacaktır

İran: ABD saldırırsa, hem İsrail hem de ABD üsleri meşru hedefimiz olacaktır
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet