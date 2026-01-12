ABD'de İran'daki protestolara destek için toplananların arasına kamyonun dalması sonucu 2 kişi yaralandı
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde, İran'da yönetime karşı düzenlenen protestolara destek amacıyla toplanan insanların arasına hareket halindeki bir kamyonun dalması sonucu 2 kişi yaralandı.
CBS News'in haberine göre, Los Angeles kentinin Westwood bölgesinde İran'da devam eden protestolara dayanışma gösterisi düzenlemek amacıyla binlerce kişi bir araya geldi.
Los Angeles İtfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, bir araya gelen insanların arasına bir kamyonetin dalması sonucu 2 kişi yaralandı.
Emniyet yetkilileri, henüz kimliği belirtilmeyen kamyon sürücüsünün sorgulandığını aktardı.
İran'daki gösteriler
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.