Tahran’da hava savunma sistemleri faaliyete geçti, patlama sesleri duyuldu
İran’ın başkenti Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği ve patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Erbil
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini duyurdu.
Haberde, savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri geldiği kaydedildi.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.