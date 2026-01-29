ABD'de ICE karşıtı protestolarda gözaltılar sürüyor
ABD'nin Texas ve Minnesota eyaletlerinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin uygulamalarını protesto eden 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ankara
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Minnesota'daki ICE karşıtı protestolarda 16 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.
Göstericilerin federal kolluk kuvvetlerine "saldırdıkları, direndikleri ve çalışmalarını engelledikleri" gerekçesiyle gözaltına alındığını belirten Bondi, "Daha fazla gözaltı olmasını bekliyoruz. Daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum. Hiçbir şey, ABD Başkanı Donald Trump ve Adalet Bakanlığını kanunları uygulamaktan alıkoymayacak." ifadelerini kullandı.
Bondi, paylaşımında gözaltına alınan göstericilerin isimlerine ve fotoğraflarına da yer verdi.
Texas'ta 2 kişi gözaltına alındı
ABD basınına göre, 20 Ocak'ta baba ve oğlunun gözaltına alınarak götürüldüğü Texas eyaletinin Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezinin önünde toplanan kalabalık, "Onları eve götürün" ve "Çocukları serbest bırakın" sloganları attı.
Protestolar sırasında alanda ABD Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri (CBP) ile Texas Kamu Güvenliği Departmanından (DPS) görevliler de yer aldı.
Polislerin, en az iki göstericiyi gözaltına aldığı, diğer göstericilere göz yaşartıcı spreylerle müdahale ettiği bildirildi.
ICE ekiplerinin, 20 Ocak'ta Minnesota'da baba ve 5 yaşındaki oğlunu gözaltına alarak güneydeki Texas eyaletinin Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezine götürmesi tepkilere yol açmıştı.
İç Güvenlik Bakanlığı ise çocuğun gözaltına alınmadığını ve babasının talebi üzerine onunla birlikte gözaltı merkezine götürüldüğünü açıklamıştı.
ABD'de ICE ekipleri, polis adayını gözaltına aldı
ABD'de New Orleans Polis Departmanı (NOPD) adayı bir kişi, göçmenlik statüsüyle ilgili sorunlar nedeniyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından gözaltına alındı.
NOPD Müdürü Anne Kirkpatrick, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polis Akademisine devam eden adayın ICE ekipleri tarafından gözaltına alındığını, konu hakkında bu sabah bilgi edindiklerini söyledi.
Aday hakkında Aralık 2025'te mahkeme tarafından verilmiş bir sınır dışı kararı olduğunu vurgulayan Kirkpatrick, kendilerinin adayı bundan çok önce işe aldıklarını ifade etti.
Kirkpatrick, adayın geçerli bir ehliyeti ve Sosyal Güvenlik numarası olduğuna, e-verify sisteminden onay aldığına dikkati çekerek, personel dosyasında şüphe uyandıracak hiçbir bilgi olmadığını vurguladı.
Adayın kimliğini açıklamayan Kirkpatrick, dava detaylarına ilişkin bilgi vermedi.
ICE memurlarının öldürdüğü Pretti'nin, ajanlar tarafından 13 Ocak'ta tartaklandığı görüntüler ortaya çıktı
ABD'nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerince öldürülen Alex Jeffrey Pretti'nin 13 Ocak'taki protestolar sırasında güvenlik güçlerinin aracına tekme atması üzerine yere yatırıldığı görüntüler ortaya çıktı.
Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde göçmenlere yönelik operasyon sırasında öldürülen ikinci ABD vatandaşı Alex Jeffrey Pretti hakkında yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.
Görüntülere göre Pretti, 13 Ocak'ta federal birimlerin bindiği aracın sağ arka farını iki kere tekmeleyerek kırdı. Federal güçlerce yüzüstü yere yatırılan Pretti ile polis arasında arbede çıktı.
Bunun üzerine federal ekiplerin elinden kurtulan Pretti'nin, silah bulundurduğu ancak doğrultmadığı da görüntülere yansıdı.
Associated Press (AP) ajansına konuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir görgü tanığı, görüntülerdeki kişinin Pretti olduğunu doğruladı.
NBC: ABD'de Eylül 2025'ten bu yana göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında 13 kişi vuruldu
NBC News, ABD'nin farklı kentlerinde göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında Eylül 2025'ten bu yana İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı kolluk kuvvetlerince silahla vurulan kişilerin sayısının 13 olduğunu yazdı.
Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bu ay iki ABD vatandaşının silahla vurularak öldürülmesi, Donald Trump yönetiminin göçmen politikaları kapsamındaki uygulamalara yönelik tepkiyi artırdı.
NBC News kanalının haberinde, DHS'ye bağlı federal güvenlik birimlerinin Eylül 2025'ten bu yana ülkenin çeşitli kentlerinde silahla öldürdüğü ve yaraladığı kişilere ilişkin veriler derlendi.
Buna göre son 5 ayda göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında vurulan kişilerin sayısı 13 oldu, bunlardan 4'ü hayatını kaybetti.
Vurulanların arasında şüpheli görülenler ve yasal statüsü olmayan göçmenlerin yanı sıra ABD vatandaşları bulunuyor.
Bu olaylardan kaçının federal yetkililerce tam olarak soruşturulduğu bilinmiyor. En az 6 vakada ise vurulan kişilere suç isnat edildiği ve bu vakaların ikisinde suçlamaların sonradan düşürüldüğü kaydedildi.
Minneapolis'te 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerince ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good'un öldürüldüğü olay dahil 7 vakada kolluk kuvvetlerinin araçlara ateş açması da sık rastlanan uygulama olarak dikkati çekti.
Kolluk kuvvetleri, kendilerine tehdit oluşturan sürücülere ateş ettiklerini savunurken sık kullanılan bu uygulamanın engellenmesi konusunda yetkililer ve uzmanların uzun yıllardır tartıştığı belirtildi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE'ın yaklaşık 100 mahkeme kararını ihlal ettiği bildirildi
ABD'nin Minnesota eyaletinde federal başyargıç, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının, ocak ayında yaklaşık 100 mahkeme kararını ihlal ettiğini bildirdi.
The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Minnesota eyaleti Başyargıcı Patrick Schiltz, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine açılan dava kapsamında mahkemeye ICE Direktör Vekili Todd Lyons'ı çağırma kararını iptal etmesine ilişkin açıklama yaptı.
Schiltz, açıklamasında 74 farklı göçmenlik davasından 96 mahkeme kararına yer vererek ICE'ın 1 Ocak'tan bu yana bu kararları ihlal ettiğine dikkati çekti.
ICE'ın yalnızca ocak ayında "bazı federal kurumların kurulmasından bu yana uymadığından" daha çok mahkeme direktifini göz ardı ettiğini belirten Schiltz, ICE mahkeme kararlarını ihlal etmeyi sürdürürse Lyons'ı sorulara cevap vermesi için tekrar çağırılabileceğini bildirdi.
Schiltz, "ICE kendi başına kanun değildir. ICE, mahkeme kararına itiraz etme hakkına sahip ancak bu kararlar iptal edilmedikçe ya da geçersiz kılınmadıkça diğer davacılar gibi karara uymakla yükümlüdür." ifadelerini kullandı.
Minnesota'daki olaylar
Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.
Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.
Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.