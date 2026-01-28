ABD'nin New York kentinde Trump'ın göçmen politikalarına karşı protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin kaldığını düşündükleri bir otelin lobisinde protesto düzenleyen çok sayıda kişi gözaltına alındı.
New York Times'ın haberine göre, Minnesota eyaletindeki olayların ardından Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına karşı New York'un Manhattan bölgesinde protestolar sürüyor.
Göstericiler, ICE ajanlarının kaldığına inandıkları bir otelin önünde toplandı.
Protesto, göstericilerin bazı üyelerinin binaya zarar vermeye başlaması ve federal ajanların göz yaşartıcı gazla karşılık vermesiyle şiddetlendi.
Daha sonra, yaklaşık 100 protestocunun otelin lobisine girerek otele ve çalışanlara yönelik tepkilerini dile getirmesi üzerine, emniyet yetkilileri protestoculara buradan ayrılmaları, aksi halde müdahalede bulunulacağı uyarısı yaptı.
Emniyet yetkililerinin uyarısının ardından protestocuların yaklaşık yarısı otel lobisinden ayrıldı.
İçerde kalan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirten emniyet yetkilileri, kesin sayıya ilişkin bir veri paylaşmadı. Yetkililer, gözaltına alınanların hangi suçlamayla karşı karşıya kaldıklarına ilişkin bir detaya da yer vermedi.
Minnesota Valisi ve Minneapolis Belediye Başkanı, Trump'ın "sınır çarı" Tom Homan ile görüştü
Minnesota Valiliği, ABD merkezli Fox 9 kanalına Vali Tim Walz ile Homan'ın görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, Walz'ın Homan'a federal ajanların karıştığı silahlı saldırılarla ilgili tarafsız soruşturmalar ve eyaletteki ICE ajanlarının sayısının azaltılmasına duyulan ihtiyacı dile getirdiği aktarıldı.
Walz ve Homan'ın, devam eden bir diyaloğun gerekliliği konusunda anlaştıkları belirtilen açıklamada, bu hedefe yönelik çalışmaya devam edileceği ifade edildi.
Açıklamada, "Vali, bu hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak için Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı'nı Homan ile birincil irtibat kurumu olarak görevlendirdi." denildi.
Homan-Frey görüşmesi
Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Homan ile görüşmesinin verimli geçtiğini aktardı.
Frey, görüşmede, eyaletteki ICE operasyonlarının "mümkün olduğunca çabuk sona ermesi talebini ilettiğini" vurgulayarak, "Kamu güvenliği, korku veya bölünme yaratan taktiklere değil toplumun güvenine dayandığında en iyi şekilde işler." ifadelerine yer verdi.
Minneapolis'in federal göçmenlik yasalarını uygulamadığını ve uygulamayacağını, sokakların güvenliğini sağlama konusuna odaklanmaya devam edeceklerini Homan'a ilettiğini aktaran Frey, belediye yetkililerinin Homan ve ekibiyle iletişimde kalacaklarını kaydetti.
Minnesota'daki olaylar
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.
Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.
Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.
O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.