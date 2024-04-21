ABD'de Columbia Üniversitesinde süren Filistin'e destek gösterisinde 1 kadın gözaltına alındı
ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde devam eden Filistin'e destek gösterisinde bir kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul
Columbia Üniversitesinde devam eden Filistin yanlısı gösteriye, New York polisi müdahale etti.
- ABD'de Columbia Üniversitesi Rektörü, Filistin destekçilerinin oturma eylemini dağıttırdı
- ABD'de Columbia Üniversitesindeki Filistin gösterilerinde 100'den fazla öğrenci gözaltına alındı
- ABD'deki Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler ile yönetim arasında gerginlik sürüyor
- ABD'de Columbia Üniversitesi'nde Gazze için eylem yapan öğrenciler kampüste sabahladı
Polisin müdahalesinde bir kadın gözaltına alındı.
Columbia Üniversitesi yönetimi, Filistin konusunda, ülkede anayasal bir hak olan öğrencilerin "ifade özgürlüğüne" karşı çıkmakla eleştiriliyor.
Columbia Üniversitesindeki olay
Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.
◼️ ABD'deki Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler ile yönetim arasında gerginlik sürüyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 20, 2024
➡️ Öğrenciler ne talep ediyor?
➡️ Okul yönetiminin tavrı ne yönde?
🎙️ AA Muhabiri Islam Doğru, New York'tan detayları aktardı https://t.co/yk5CZUnp2c pic.twitter.com/rW5P4uXndl
Rektör Minouche Shafik, eylemin üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.
Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırmıştı.
Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.