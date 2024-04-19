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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'deki Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler ile yönetim arasında gerginlik sürüyor

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde rektörlüğün, Filistin'i desteklemek amacıyla kampüs bahçesinde düzenlenen oturma eylemini New York polisini çağırarak dağıtmasıyla başlayan gerginlik devam ediyor.

Islam Doğru  | 19.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
ABD'deki Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler ile yönetim arasında gerginlik sürüyor

New York

Filistin yanlısı göstericiler, bugün de üniversite binası önünde eylem yaptı. New York polisi, üniversite civarında geniş güvenlik önlemi alırken, ellerinde Filistin bayrağı ve pankartlarla bina önüne gelen göstericiler, attıkları sloganlar ve yaptıkları konuşmalarla üniversite yönetiminin tutumunu protesto etti.

AA muhabirine konuşan ve ismini sadece "D" olarak veren bir gösterici, "Eğer yanılmıyorsam rektör Mısırlı bir Arap. New York polisini, Arap halkına yönelik soykırımı protesto eden öğrencilere yöneltmek aslında gerçekten iğrenç." dedi.

Göstericiler, üniversite yönetimine yönelik eleştirilerin yanında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da "İşgal ve soykırıma son", "İnsanlık Gazze'nin yanında", "Filistin sonsuza kadar var olacak" şeklinde sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Protesto sırasında bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Columbia Üniversitesi yönetimi, Filistin konusunda, ülkede anayasal bir hak olan öğrencilerin "ifade özgürlüğüne" karşı çıkmakla eleştiriliyor.

Columbia Üniversitesindeki olay

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırmıştı.

Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

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ABD'deki Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler ile yönetim arasında gerginlik sürüyor

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