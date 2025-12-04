Dolar
Dünya

NYT gazetesi, "ifade özgürlüğünü kısıtladığı" gerekçesiyle Pentagon'a dava açtı

ABD'de yayım yapan New York Times (NYT) gazetesi, ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon), "ifade özgürlüğüne kısıtlama getirdiği" gerekçesiyle dava etti.ee dava etti.

Mücahit Oktay  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
New York

NYT, basının haber alma haklarına karşı getirdiği yeni kurallar üzerine Pentagon'un, ABD Anayasası'nın birinci maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğini öne sürdü.

Gazete yönetimi tarafından Bakanlığa karşı açılan davada, Pentagon'un yürürlüğe koyduğu basına yönelik kısıtlamaların ABD Anayasası'na aykırı olduğu ifade edildi.

NYT avukatları tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde, Pentagon'la ilgili haber yapmak isteyen muhabirlerin, kaynaklara ulaşmasına büyük engeller getiren yeni yönetmeliğe uyacağına dair imza atmasını zorunlu kılan kurallara tepki gösterildi.

Gazetenin basın açıklamasında, Pentagon'un, Savunma Bakanlığının eylemlerini araştırmak isteyen muhabirlere kapılarını kapatmak niyetinde olduğunu iddia edilerek, "Uzun zamandır denetim ve hesap verebilirliğe karşı çıkan yönetimler boyunca yaptığımız gibi, bu hakların ihlaline karşı da güçlü şekilde savunma yapmayı amaçlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray ve Pentagon'da daha önce akreditasyon tartışmaları yaşanmıştı

Beyaz Saray, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayacağını açıklayan Associated Press (AP) ajansının muhabirinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısına katılımını engellemişti.

Pentagon yönetimi de şubat başında yürürlüğe koyduğu rotasyon programı kapsamında, NBC News, The New York Times, NPR ve Politico gibi bazı haber kuruluşlarının askeri bina içindeki ofislerini boşaltmaları gerektiğini duyurmuştu.

Pentagon Sözcüsü John Ullyot, Pentagon Basın Birliğine gönderdiği yazıda, bu uygulamanın, "Pentagon'daki fiziksel ofis alanında çalışma ayrıcalığından" daha önce yararlanmamış basın kurumlarına fırsat verilmesi için gerekli olduğunu savunmuştu.

Ayrıca ekim ayında, Pentagon'a kayıtlı muhabirlerden, haber yapmalarını önemli ölçüde kısıtlayan yeni yönetmelik kurallarına imza atmaları istenmişti.

