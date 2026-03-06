Dolar
44.07
Euro
51.08
Altın
5,084.51
ETH/USDT
2,064.00
BTC/USDT
70,540.00
BIST 100
12,968.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız İran’ın başkenti Tahran’da cuma namazı sonrası ABD ve İsrail’e yönelik protesto gösterisi düzenleniyor İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız
logo
Dünya

ABD Savunma Bakanlığı, yapay zeka firması Anthropic'i "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), teknolojisini "tüm yasal askeri amaçlar" için ordunun kullanımına açmayı reddeden yapay zeka firması Anthropic'i "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etti.

Emirhan Demir  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
ABD Savunma Bakanlığı, yapay zeka firması Anthropic'i "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etti

Ankara

ABD hükümeti ile yapay zeka aracı Claude'un geliştiricisi Anthropic arasında, şirketin yapay zeka teknolojisindeki bazı güvenlik kısıtlamalarını kaldırmaması üzerine bir süredir tırmanan gerilimde Pentagon'dan yeni adım geldi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Derhal yürürlükte olmak üzere, Anthropic yönetimine şirketin ve ürünlerinin tedarik güvenliği açısından riskli olarak sınıflandırıldığı resmen bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bir tedarikçinin "kritik bir yeteneğin yasal kullanımını kısıtlayarak komuta zincirine dahil olmasına izin verilmeyeceği" belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, yaptığı açıklamada, bu adımın "hukuken geçerli olduğuna inanmadıklarını" ve mahkemeye başvuracaklarını bildirdi.

Firmanın "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan edilmesiyle, hükümetle yapılan askeri sözleşmelerde Claude'un kullanımının önüne geçilebileceği belirtiliyor.

Hükümet ile Anthropic arasındaki gerilim

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesinin ve askeri kullanıma dair güvenlik endişeleri, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatını vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB'in "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı
Hakkari'de geçen yıldan bu yana yaklaşık 3 bin kişi bağımlılığa karşı bilgilendirildi
Yükümlüler fındıkta verimin artması için aldıkları eğitimle üretime katkı sunacak
İŞKUR, 123 bin 545 NEET gencini iş hayatına kazandırdı
Son yağışlarla su seviyesi yükselen Bafa Gölü'nde balık çoğaldı

Benzer haberler

ABD ve İsrail’in İran saldırılarında kullandığı yapay zeka, uluslararası hukukta tartışma yarattı

ABD ve İsrail’in İran saldırılarında kullandığı yapay zeka, uluslararası hukukta tartışma yarattı

ABD Savunma Bakanlığı, yapay zeka firması Anthropic'i "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etti

ECB Başkanı Lagarde'dan "Küresel ekonomi risk çağından belirsizlik dönemine geçiyor" yorumu

Google, Berlin’de kapsamlı yapay zeka merkezini açtı

Google, Berlin’de kapsamlı yapay zeka merkezini açtı
Yapay zeka destekli mobil uygulamayla bebeklerde cilt sorunlarının erken teşhis edilmesi hedefleniyor

Yapay zeka destekli mobil uygulamayla bebeklerde cilt sorunlarının erken teşhis edilmesi hedefleniyor
Claude'dan Starlink’e: ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın dijital silahları

Claude'dan Starlink’e: ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın dijital silahları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet