ABD'de Columbia Üniversitesi Rektörü, Filistin destekçilerinin oturma eylemini dağıttırdı
ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde, polis, rektörün talebi üzerine kampüste Filistin'i desteklemek için düzenlenen oturma eylemini dağıttı ve bazı öğrencileri gözaltına aldı.
Washington
Rektör Minouche Shafik, New York Polis Departmanına (NYPD) gönderdiği mektupta, eyleme katılan tüm öğrencilere uzaklaştırma cezası verildiğini belirterek, bu öğrencilerin kampüste "güvenlik endişesi" yarattığını kaydetti.
Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" kaydederek, "NYPD'den bu kişilerin uzaklaştırılması için yardım talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
Sosyal medyadaki görüntülerde de rektörün talebi üzerine kampüse gelen NYPD Başkan Yardımcısı Kaz Daughtry ve beraberindeki polislerin kampüse girerek oturma eylemini engellediği ve karşı çıkanları gözaltına almakla tehdit ettiği görülüyor.
Öğrenciler ise eylemi dağıtmaya çalışan polislere, "yazıklar olsun" şeklinde bağırıyor. Bazı öğrenciler de polis araçlarıyla kampüsten çıkarılıyor.
Kaç öğrencinin gözaltına alındığı ise henüz belli değil.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar'ın kızı ve Columbia Üniversitesi öğrencisi Isra Hirsi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "soykırımla karşı karşıya kalan Filistinlilerle dayanışma içinde olduğu için" uzaklaştırıldığını belirtti.
Hirsi, "Gazze Dayanışma Kampı'ndakiler yıldırılmayacak. Taleplerimiz karşılanana kadar kararlılıkla duracağız. Soykırıma suç ortaklığı yapan şirketlerle işbirliğinin sonlandırılması, Columbia Üniversitesi'nin yatırımlarının şeffaflığı ve baskılanan tüm öğrenciler için tam af istiyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.