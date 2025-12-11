Dolar
42.62
Euro
50.08
Altın
4,211.75
ETH/USDT
3,197.00
BTC/USDT
90,245.00
BIST 100
11,262.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “TİSK 29. Olağan Genel Kurulu”nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’de 4 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinliyi öldürdü.

Mohamed Majed, Ömer Erdem  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’de 4 Filistinliyi daha öldürdü

Gazze

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucu hastanelere 4 Filistinlinin cenazesi ile 10 yaralının ulaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana düzenlenen saldırılarda 383 kişinin öldüğü, 1002 kişinin yaralandığı ve 627 kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığı belirtildi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı hemen her gün ihlal ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 70 bin 373 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 79 kişi yaralandı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Boş kalan hac kontenjanları için 18 Aralık'a kadar ek başvuru süresi tanındı
TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Afetlerde kesintisiz iletişim için akademisyen ve amatör telsizciler işbirliği yaptı
Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Benzer haberler

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’de 4 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’de 4 Filistinliyi daha öldürdü

İsrailli temsilcinin, "Hamas'ın bebek mamalarını sakladığı" iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı

İran Meclis Başkanı Kalibaf: (İsrail ile) Savaşın beş veya altıncı gününde ateş üstünlüğünü ele geçirdik

Gazze'de yüzlerce çadır yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı

Gazze'de yüzlerce çadır yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı
İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e "seçimler ne zaman yapılacak" sorusu

ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e "seçimler ne zaman yapılacak" sorusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet