Dünya

İsrailli temsilcinin, "Hamas'ın bebek mamalarını sakladığı" iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'un, Hamas'ın Gazze'deki Nasır Hastanesinde bebek mamalarını halktan sakladığı iddiasının yalan olduğu ve söz konusu bebek mamalarına erişimi İsrail'in engellendiği ortaya çıktı.

Burak Dağ  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
İsrailli temsilcinin, "Hamas'ın bebek mamalarını sakladığı" iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı

Kudüs

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danon, ABD merkezli X hesabından Hamas'ın bebek mamalarını halka dağıtılması yerine depoda çürümeye terk ettiğini ileri sürerek bozulmuş bebek mamalarını gösteren bir video alıntıladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteci Mutasım Dalul ise Danon'un paylaşımını alıntılayarak X hesabından söz konusu bebek mamalarının İsrail işgali altındaki bir bölgedeki ticari depoda olduğunu ve İsrail’in bölgeden çekilmesinin ardından bebek mamalarının depo sahibi tarafından çürümüş bir halde bulunduğunu ve atmak durumunda kaldığını aktardı.

İsrail ordusunun iki yıl boyunca Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine ve bölgedeki Nasır Hastanesine yönelik saldırı ve baskınlarına işaret eden Dalul paylaşımında, “Bu hastane, soykırım sırasında İsrail güçlerince defalarca basıldı ve tahrip edildi. (Bebek mamalarını) Nasıl bulamadılar?” ifadelerine yer verdi.

Dalul, İsrail işgalinin Gazze Şeridi’ndeki tüm acıların nedeni olduğunu vurguladı.

İsrail, insani yardım protokollerini uygulamıyor

Gazze'deki hükümet, İsrail'in ateşkes anlaşmasında da yeniden teyit edilen insani yardım protokollerini uygulamadığını vurgulayarak bölgedeki Filistinlilerin abluka, insani yardımların kısıtlanması, sınır kapılarının kapatılması gibi nedenlerle hala soykırıma maruz kaldığını belirtti.

Birleşmiş Milletlerden (BM) 6 Kasım'da yapılan açıklamada Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail'in gıda, barınma ve hijyenle ilgili acil ve temel malzemeleri içeren 107 insani yardım girişi talebini reddettiği duyurulmuştu.

