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Dünya

ABD'de bölge yargıcı, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını kaldıran kararını geçici olarak engelledi

ABD'nin Seattle eyaletinde bir federal hakim, Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesini geçici olarak durdurdu.

Mücahit Oktay  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
ABD'de bölge yargıcı, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını kaldıran kararını geçici olarak engelledi

New York

ABD Bölge Yargıcı John Coughenour, Trump'ın, göçmen ailelerin ABD'de doğmuş çocuklarına vatandaşlık verilmesi uygulamasını durduran 14. Anayasa Değişikliği'nin anayasaya "açıkça aykırı" olduğunu belirtti.

40 yıldan uzun bir süredir yargıçlık yaptığına dikkati çeken Coughenour, "Sunulan davanın burada olduğu kadar açık olduğu başka bir dava hatırlamıyorum. Bu açıkça anayasaya aykırı bir emirdir." ifadelerini kullandı.

Coughenour'ın durdurma kararıyla, Trump'ın, seçim döneminde destekçilerine söz verdiği doğum yoluyla vatandaşlık konusundaki değişiklik ilk defa yasal bir engelle karşılaşmış oldu.

ABD'de her yıl yaklaşık 150 bin çocuk, vatandaş olmayan anne babadan doğmuş olsa da, ülke sınırları içinde doğduğu için ABD vatandaş olma hakkını elde ediyor.

Trump'ın gelecek ay yürürlüğe girmesi planlanan kararnamesi, ülkede kaçak bir şekilde bulunan bir anneden ABD'de doğan bir çocuğun, babası vatandaş veya yeşil kart sahibi olmadığı takdirde doğum hakkıyla vatandaşlık garantisini alamamasını öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak'ta, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararnameye karşı 18 Demokrat eyalet savcısı dava açmıştı.

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